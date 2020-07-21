إسطنبول (زمان التركية) – رفض القضاء التركي جدولة مديونيات شركة متعثرة متعاقدة مع مطار إسطنبول الجديد، وأعلن إفلاسها بشكل رسمي.

في عام 2017 وقعت شركة مطار إسطنبول الجديد، عقودًا مع 6 شركات لتقديم الخدمات الأرضية للطائرات ومدينة البضائع الخاصة بشحن البضائع والمنتجات، بقيمة 250 مليون يورو لمدة 25 عامًا.

شركة “Bilin Lojistik” المتخصصة في مجال الشحن والبضائع، كانت من بين هذه الشركات، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، دفعتها لإعلان التعثر وتقديم طلب لإعادة جدولة مديونياتها أمام الدائرة الأولى من المحكمة الابتدائية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أصدرت المحكمة حكمًا بمنح الشركة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع تعيين مراقب مالي وإداري، ومن ثم تقييم الوضع المالي للشركة بعد انتهاء المهلة.

بعدها أصدرت المحكمة حكمًا في 7 يناير/ كانون الثاني 2019 حكمًا لمنح الشركة مهلة نهائية لمدة عام كامل، مع استمرار تعيين المراقب المالي والإداري لتقييم أداء الشركة في مرحلة الجدولة.وفي 13 مايو/ أيار 2019 اطلعت المحكمة على التقرير المقدَّم من لجنة المراقبين، والذي أكد أن الشركة مستمرة في وضعها المالي المتعثّر، وتتعرض لانهيار كبير في نسب المبيعات، مع ارتفاع جنوني في معدلات الخسارة، مع التوصية بإعلان إفلاس الشركة.

المحكمة من جانبها أصدرت قرارًا برفض طلب جدولة المديونية المتعثرة، وإلغاء فترة المهلة النهائية الممنوحة لها، وإعلان إفلاس الشركة بشكل رسمي.

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