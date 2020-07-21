أنقرة (زمان التركية) – أحيل برلماني عن حزب الحركة القومية التركي إلى لجنة التأديب في حزبه، وسط مطالبات بفصله عقب انتقاده وزير الزراعة والغابات، بكر بكدميرلي، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتم إحالة النائب عن مدينة أوردو، جمال أنجين يورت إلى اللجنة التأديبية بعدما تردد اسمه في وسائل الإعلام لمهاجمته وزير الزراعة في برنامج تلفزيوني بسبب انخفاض سعر البندق.

وعقب اللوم الذي تعرض له خاطب البرلماني الرئيس التركي، رجب أردوغان في تغريدة زعم خلالها أن هناك مكيدة تُدبر ضد منتجي البندق من خلال الأسعار في مدينة أوردو التي يمثلها بالبرلمان وأن وزير الزراعة يخون المزارعين، داعيا أردوغان إلى محاسبته.

وأكد أنجين يورت في تغريدته أن حديث بكدميرلي عن بلوغ محصول البندق 665 ألف طن وتوفيره إلى أوروبا بسعر رخيص يعد بمثابة خيانة للمزارعين قائلا: “سيدي الرئيس، حاسبوا بكدميرلي على هذا. لا تجعلوا مزارعي البندق طعما للتجار، فالبندق هو مصدر معيشتهم”.

واشتكى نائب حزب الحركة القومية في لقاء تلفزيوني “التهميش” الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهم.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني قبل ثلاثة أيام وجه البرلماني عن حزب الحركة القومية جمال أجين يورت، تساؤلات إلى نواب ووزراء العدالة والتنمية، أثارت سخطا عليه، قائلا: “ماذا يريد وزير الزراعة منا؟ لماذا لا يدعونا لاجتماعاته وخطاباته. لماذا لا يدعونا نواب حزب العدالة والتنمية للبرامج؟ ماذا فعلنا بهم هل عارضناهم؟ بل ندافع ونتحدث عنهم في كل منبر. لا نعلن عن شيئ سوى باسم تحالف الجمهور. نبدأ كل خطاباتنا بعبارة السيد الرئيس بينما هم يتجاهلونا في كل مكان. في السياسية وفي البلديات وفي الشوارع! وأحدث مثال على هذا وزير الزراعة.

MHP'li Enginyurt: "AKP'yi her yerde savunuyoruz ama onlar her yerde bizi yok sayıyorlar"https://t.co/n2EqWaYf9F pic.twitter.com/neH9szFHgW — sendika.org (@sendika_org) July 18, 2020

وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018 دخل حزب العدالة والتنمية في تحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية لتعويض تراجع الشعبية الذي مني به الحزب الحاكم، وظهر بشكل أكبر في انتخابات المحليات التي فازت فيها المعارضة بالبلديات الكبرى.

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