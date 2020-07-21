لومي (زمان التركية)ــ قدمت تركيا وعودا إلى دولة توغو الأفريقية مكافأة لها على تسليم إحدى مدارس حركة الخدمة.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن توقيع اتفاقيات أمس الإثنين مع حكومة توغو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التوغولي روبرت دوسي، في العاصمة لومي.

ووقع الجانبان على اتفاقيتين بشأن “تأسيس آلية تشاور سياسية”، و”إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول”، ومذكرة تفاهم حول التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن سعادته لموافقة توغو على تسليم مدرسة ملك حركة الخدمة، إلى وقف المعارف التركي.

وفي مقابل ذلك أكد جاويش أوغلو أن عدد المنح الدراسية المقدمة من تركيا للطلاب القادمين من توغو “ستزيد وستتواصل”.

ولفت الوزير التركي إلى وجود 333 مدرسة لوقف المعارف في 43 بلدا، منها 23 في القارة الإفريقية.

ووعد وزير خارجية تركيا بفتح سفارة لبلاده في توغو إحدى أصغر البلدان الأفريقية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 7,5 ملايين نسمة.

وتطرق جاويش أوغلو إلى المساعدات التي قدمتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” لتوغو من أجل مكافحة كورونا، لافتًا إلى تركيا أظهرت تضامنها في فترة الجائحة أيضًا.

وبيّن أن الجانبين اتفقا بخصوص تطوير العلاقات في مجالات التعليم والثقافة وقطاعات أخرى إلى جانب الاقتصاد.

والتعليم في توغو منخفض الجودة ولا تقدم الحكومة سوى 25 بالمئة دعما للعملية التعليمية.

جاويش أوغلو أوضح أن تركيا زادت من عدد ممثلياتها في البلدان الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وقال: “عدد سفاراتنا كان 12 عام 2012، والآن لدينا 42 سفارة، وإن شاء الله سنفتتح سفارتنا الـ 43 هنا في لومي”.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، أسست عام 2017 وقف معارف وتولى بلال نجل الرئيس أردوغان إدراته، للاستيلاء على المؤسسات التعليمة التابعة لحركة الخدمة في الخارج، بشكل غير قانوني.

وكان مدير وقف المعارف التركي، بيرول أكغون، أعلن في يوليو/ تموز 2019 تسلمهم 218 مدرسة تابعة لحركة الخدمة من أصل 767 مؤسسة تعليمية في مختلف دول العالم.

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