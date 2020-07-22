أنقرة (زمان التركية) – سجل الذهب في تركيا أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 409 ليرة لجرام عيار 24 الأكثر انتشارا، بعد أن كان سعره الأسبوع الماضي حوالي 391.

بينما تجاوزت أونصة الذهب 1855 دولارا متجها بسرعة نحو تسجيل رقم قياسي ببلوغه 1920 دولارا، وسجل عيار 21 من جرام الذهب في تركيا 355.83.

وتواصل أسعار الذهب ارتفاعها على الصعيد المحلي والدولي، ففي الأسواق الدولية انطلقت أونصة الذهب من أعلى مستوياتها خلال التسع سنوات الأخيرة صوب تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة 1850 دولارا.

وترجع الزيادة في أسعار الذهب بالأسواق المحلية في تركيا إلى بدء موسم الزواج الذي تم إرجاؤه بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بجانب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

واعتبارا من ساعات الصباح بلغ سعر الربع ليرة الذهبية 671 ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية 2671 ليرة.

ووفقًا لمصرفيين سيتم الإعلان غدا الخميس عن سعر الفائدة من البنك المركزي، ويحتمل أن يكون هناك تحديث لتقرير التصنيف السنوي لوكالة التصنيف الائتماني S & P يوم الجمعة.

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