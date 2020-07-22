أنقرة (زمان التركية) – دعت الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية إلى الحفاظ على كون أيا صوفيا متحفا وأحد مواقع التراث الثقافي العالمي، قبل أيام من تأدية أول صلاة فيه كمسجد.

الكنيسة قالت في بيان إن “معبد آيا صوفيا، الذي يعد المركز المعنوي للأرثوذكسية له أهمية كبيرة لكل مسيحي ويمثل قيمة ثقافية استثنائية للإنسانية بأكملها”.

أضافت الكنيسة: “ولهذا نضم صوتنا إلى جميع الكنائس الأرثوذكسية والمؤسسات الدولية والقيادات السياسية في دعواتها للحفاظ على كون أيا صوفيا متحفا وأحد مواقع التراث الثقافي العالمي. وندعو السلطات التركية إلى إظهار حسن النية في حل هذه المشكلة المهمة لأجل علاقات الجيرة الحسنة والروابط بين الأديان”.

وأعلنت تركيا أن يوم الجمعة القادم سيشدهد أول صلاة تقام في آيا صوفيا كمسجد.