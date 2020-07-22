أنقرة (زمان التركية) – ودع اللاعب البرازيلي ماريانو فيريرا رفاقه والفريق الفني لنادي غلطة سراي التركي عقب مشاركته في المران الأخير للنادي التركي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قد انتقل إلى نادي غلطة سراي التركي في 17 يوليو/ تموز من عام 2017 قادما من نادي أشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين يورو.

ولعب الظهير الأيمن الناجح مباراته المئة والأخيرة وسط فريقه التركي مع منافسه تشايكور ريزا سبور ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز التركي.

ولعب ماريانو ثلاثة مواسم مع نادي غلطة سراي التركي شارك خلالها في 105 مبارات رسمية. وخلال مسيرته مع النادي التركي سجل ماريانو 16 تمريرة وهز شباك منافسيه مرتين.

هذا وفاز ماريانو بأربعة كؤوس مع غلطة سراي التركي، من بينها كأس الدوري الممتاز مرتين، وكأس تركيا وكأس السوبر التركي.

ولم يتلق ماريانو سوى بطاقة حمراء واحدة طوال مسيرته مع النادي التركي.

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