أنقرة (زمان التركية) – ظهر على السطح منافس لزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو على مقعد رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلن البروفيسور تولجا يارمان، ترشحه لرئاسة المؤتمر الـ37 للهيئة العامة للحزب الذي سيعقد في 25و26 يوليو/ تموز الجاري.

وخلال بيان مكتوب أعلن الأكاديمي يارمان ترشحه لرئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وقال إنه سيدلي ببيان بالغرفة الإعلامية بمركز الحزب في الحادية عشر صباح الخميس.

وتابع قائلا: “أتمنى أن يضع رئيس الحزب الحالي كمال كليجدار أوغلو وزملائي الآخرون كل شيء جانبا بعد انتهاء عملية الانتخابات. وأنا سأزور رئيس الحزب لاحتساء الشاي معه”.

هذا وطالب يارمان إدارة الحزب بتخصيص مكان لائق له ولأنصاره المحدودين داخل قاعة الهيئة العامة للحزب.

وأثيرت مزاعم حول منح الإدارة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الضوء الأخضر إلى ترشح العضو الشرفي للهيئة العامة بالحزب تولجا يارمان.

تولجا يارمان أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراة في الهندسة في الولايات المتحدة، وكانت دراسته الجامعية في فرنسا، وله عدة أبحاث وكتب حول تطوير الحياة السياسية في تركيا. كان أمينا للحزب الشعبوي الديمقراطي الاجتماعي بين 1989-1991.

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