أنقرة (زمان التركية) – شهد العام الماضي قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أكثر من 100 ألف مواطن في تركيا لعجزهم عن سداد الفواتير.

وتشير المعلومات الواردة عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية إلى أن عدد مشتركي خدمات الغاز الطبيعي بلغ 16.5 مليون مواطن، من بينهم 620 ألف مستهلك حر اعتبارا من عام 2019، وتم إلغاء 7.64 في المئة من اشتراكات الوحدات السكنية لأسباب تتضمن الانتقال أو هدم المبنى.

وفي إجابة عن المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيدا، عمرو فتحي جورير، كشفت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أنه خلال العام الماضي تم إصدار 153 مليون و222 ألف و580 فاتورة غاز طبيعي، وعجز 0.63 في المئة من المشتركين (ما يعادل 104 ألف مشترك) عن سدادها.

من جانبها قامت السلطات بقطع الغاز الطبيعي بشكل مؤقت عن المواطنين العاجزين عن سداد الفواتير.

يُذكر أن بلديتي أنقرة وإسطنبول نسقتا حملات لمساعدة المحتاجين العاجزين عن سداد فواتيرهم نتيجة لانخفاض دخلهم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحلت ت تركيا بالمرتبة الأولى أوروبيًا من حيث زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال عام 2019 بحسب المقارنات التي نشرتها هيئة إحصاء الاتحاد الأوروبي (Eurodtsat).

وأشارت الهيئة إلى أن زيادة أسعار الكهرباء في تركيا خلال عام 2019 بلغت 20.2%، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال العام نفسه بنسبة 24.5%، لتكون بذلك تركيا هي الأعلى أوروبيًا في أسعار الخدمتين.

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