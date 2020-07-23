أنقرة (زمان التركية)ـــ حدد والي إسطنبول علي يرليقايا، اليوم الخميس، ضوابط استقبال الراغبين بالمشاركة غدا الجمعة في أول صلاة جمعة تقام بمسجد أيا صوفيا، بعد 86 عامًا ظل فيها كمتحف.

وقال يرليقايا أثناء تفقده للاستعدادات في باحة آيا صوفيا أن المسجد: الكل يريد المشاركة في افتتاح آيا صوفيا. هناك اهتمام كبير. لقد قمنا باستعداداتنا لإدارة هذا الملتقى بطريقة تناسب القيمة الرمزية للحدث.

وذكر والي إسطنبول، إنه في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، تم تحديد خمسة أماكن مفتوحة لاستقبال المشاركين، اثنتان للنساء وثلاثة للرجال.

وأوضح أنه سيكون بإمكان الرجال الصلاة في باحة آيا صوفيا، وساحة السلطان أحمد، وعلى امتداد شارع الباسيليكا، فيما تم تخصيص حديقة محمد عاكف والمنطقة المجاورة لضريح السلطان أحمد للنساء. وفق وكالة الأناضول.

وألغي القضاء التركي في 10 يوليو/ تموز الجاري القرار الصادر عام 1934، بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف، وسارع الرئيس أردوغان بالتوقيع على قرارًا نقل تبعيته آيا صوفيا من وزارة الثقافة والسياحة إلى رئاسة الشؤون الدينية، وتحويلها إلى مسجد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح أن موعد إقامة أول صلاة في مسجد أيا صوفيا سيكون يوم الجمعة الموافق 24 يوليو/ حزيران الجاري.

ويقول مراقبون إن القرار سينعكس إيجابا على شعبية أردوغان في الشارع، وهو ما سعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إليه، للتهدئة من تداعيات مأزق الأزمة الاقتصادية، وضعف الثقة السياسية.

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