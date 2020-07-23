القاهرة (زمان التركية)ـــ أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية بدون طيار غرب مدينة سرت.

وقال ضابط بقوات حفتر إن الطائرة تحركت من إحدى القوات التركية في مصراتة فجر اليوم نحو سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي وأضاف أن “وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع تابع للجيش، وتم إسقاطها قرب ساحل الغربي لمدينة سرت”.

وتسعى حاليا قوات حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على سرت بعد الدعم العسكري التركي الذي ساعدها في صد هجمات قوات المشر خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

من جهة أخرى هددت مصر بالتدخل عسكريا في جارتها ليبيا حال تجاوزت القوات المدعومة من تركيا خط سرت الجفرة، ومنح البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.

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