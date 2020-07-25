أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية الخارجية، مطلع أغسطس/ آب القادم، بعد توقيف استمر أربعة أشهر بسبب وباء كورونا.

رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قال يوم الجمعة إن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو وسان بطرسبورغ وروستوف على الدون، مشيرا إلى أن قائمة الدول التي سيتاح للمواطنين الروس السفر إليها جوا ستكون متوفرة لاحقا. وفق موقع (روسيا اليوم).

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا.

من جانبها، صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بأن الرحلات الجوية ستستأنف بالدرجة الأولى مع بريطانيا وتركيا وتنزانيا، مشيرة إلى أن العمل جار بغية توسيع هذه القائمة.

ولفتت غوليكوفا إلى أن استئناف الرحلات أصبح ممكنا بسبب تسجيل الانخفاض المستمر في وتيرة تفشي فيروس كورونا في روسيا على مدى فترة طويلة.

وذكرت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني “روس أفياتسيا”، أن استئناف الطيران مع تركيا يشمل أيضا الرحلات غير المنتظمة “شارتر”.

وذكرت الحكومة الروسية أن مواطني تركيا وبريطانيا وتنزانيا مُعفون من تدابير فيروس كورونا لدى وصولهم البلاد.

وكانت السلطات الروسية قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو القادم حتى أوائل أغسطس/ آب.

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