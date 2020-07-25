أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية التركية عن تسجيل 937 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و17 حالة وفاة جديدة مساء الجمعة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أوضح أنا إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 224 ألفًا و252 حالة وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5580 حالة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي ارتفع إلى 379 حالة، كما ارتفع عدد المصابين دال غرف الرعاية المركزة إلى 1248 حالة.

وكشف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 207 ألفًا و374 حالة، بعد تسجيل 1009 حالة تعافي جديدة.

وأوضح أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة وصل إلى 4 ملايين و489 ألفًا و360 تحليلًا، بعد إجراء 42 ألفًا و986 تحليلًا طبيًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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