إسطنبول (زمان التركية)ـــ قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، إن على تركيا تحديد موقفها من أوروبا، معتبرًا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد “انطلاقة سيئة”.

وحضر الرئيس رجب أردوغان أمس الجمعة أول صلاة تقام في آيا صوفيا وقرأ بها القرآن.

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة بالاشتراك مع مفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، لعرض تقدم العمل نحو إقامة استراتيجية أمنية أوروبية، وصف شيناس، هذا اليوم بـ”الحزين والصعب”، وقال: “أنا أشعر بالمرارة والغضب لما يحدث و لست وحدي في هذه الحالة”.

وأشار المسؤول الأوروبي الى أن على تركيا أن تقف في مرحلة ما، وتتحمل مسؤولياتها وتحدد مواقفها وخياراتها الجيوسياسية وتعلن إلى جانب أي طرف تريد أن تصطف في المستقبل. وفق وكالة (آكي).

يشار إلى أن تركيا تقدمت للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مناقشات انضمامها مجمدة بالوقت الحالي.

وتابع ماغاريتس شيناس، اليوناني الجنسية بلهجة حادة: “إذا كانت تريد الاصطفاف إلى جانب أوروبا بقيمها ومبادئها، فما يحدث اليوم يعد انطلاقة سيئة”.

هذا وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد عبروا عن غضبهم من قيام تركيا بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، واصفين الخطوة بـ”الاستفزازية”.

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