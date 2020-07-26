بغداد (زمان التركية)ــ كشفت السلطات الصحية في العراق عن تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وتسجيل 78 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الصحة في بيان أنه تم اليوم فحص 17511 مسحة في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 912698. وفق الوكالة الوطنية العراقية.

كما كشفت الوزراة عن تماثل 1900 حالة للشفاء.

وبذلك يكون مجموع إصابات كورونا في العراق منذ بدء الجائحة 110032 إصابة، ومجموع الوفيات 4362 حالة في كافة محافظات العراق.

فيما يبلغ مجموع حالات الشفاء التام من كورونا في مختلف محافظات العراق75217 حالة شفاء بنسبة 68.4%.

وأعلنت السلطات العراقية هذا الشهر دخول البلاد في “مرحلة تفشي وباء كورونا”، وبعد أن كانت الإصابات في العراق الشهر الماضي بين 200 و 400 ارتفعت بشكل كبير لتتجاوز هذا الشهر 2400 مع تخفيف إجراءت مواجهة الوباء.

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