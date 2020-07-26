أنقرة (زمان التركية) – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات يزعم انها لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يزور ضريح نجيب فاضل كيساكوراك زعيم الجبهة الإسلامية الكبرى لغزاة الشرق.

وذكر موقع OdaTV، أن زيارة أكار هذه لاقت حفاوة كبيرة في أوساط أنصار الجبهة الإسلامية الكبرى لغزاة الشرق، المتهمة بالوقوف وراء عديد من عمليات الاغتيال السياسية في تركيا.

وتناولت حسابات أنصار الجبهة الإسلامية الكبرى لغزاة الشرق على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الزيارة المزعومة.

ونشر حساب يحمل اسم صباح الدين أرسلان صورة يُزعم أنها لأكار وعلق عليها قائلا: “بينما كنا نزور ضريح زعيم الجبهة ميرزا باي أوغلو تقدم وزير الدفاع خلوصي أكار والوزير السابق تانر يلديز وقاما بزيارة ضريح القائد الزعيم وقراءة الفاتحة له”.

وأوضح أرسلان في تعليقه على الصورة أنه تمكن من التقاط الصور أثناء مغادرتهم للمكان وعقب ابتعادهم عن الضريح، مفيدا أنه لم يستطع تمالك نفسه فور رؤيته لهم أمام القبر وأنه لم يرغب بتصويرهما في تلك اللحظة بوضع الحراسة في موضع حرج.

هذا وأكد أرسلان أن المجموعة كانت تضم أكار ويلديز والعديد من نواب البرلمان.

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