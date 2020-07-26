أنقرة (زمان التركية) – وجه البروفيسور تولجا يارمان الذي أعلن ترشحه لرئاسة حزب الشعب الجمهوري ثم انسحب بشكل مفاجئ، انتقادات لرئيس الحزب كمال كليجدار أوغلوا بعدم التصدي بشكل كافي للرئيس رجب أردوغان.

وفاز كليجدار أوغلو أمس برئاسة حزب الشعب الجمهوري للمرة السابعة على التوالي دون أن ينافسه أحد.

العضو الفخري في مجلس قيادة حزب الشعب الجمهوري، اعتبر في مؤتمر قبل ساعات من عقد الانتخابات التي أعلن أنه سيخوضها للمنافسة على منصب رئيس الحزب، أن إدارة رئيس الحزب الحالي كمال كيليجدار أوغلو سمحت للرئيس أردوغان بالبقاء في السلطة.

وقال البروفيسور تولجا يارمان: “أنتم أيضًا تتعرضون لضغوط. لماذا لم تتحدثوا عن أن أردوغان لا يحمل مؤهلا دراسيا في انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2015؟”.

وأضاف: “رئيس حزبنا قال الحقائق، ولكنه لم يقل جميع الحقائق. اليوم إذا أردنا أن ننجو من التهديدات التي نواجهها، فإن الحل سهل للغاية. رئيس الجمهورية هذا، هل لديه مؤهل دراسي؟ هل له حق في الاستمرار في منصبه؟”.

يشار إلى أنه يثار العديد من الجدل حول شهادة أردوغان الدراسية، وأنها مزيفة، مما يجعله غير مؤهل لتولي رئاسة الجمهورية في البلاد، وتثار القضية قبيل كل استحقاقات انتخابية يشارك فيها أردوغان ثم يختفي الأمر دون حديث عنه مرة أخرى.

تولجا يارمان اعتبر ان حزبه تحول إلى أداة وظفها أردوغان لتغيير النظام القائم في البلاد، حيث قال: “لقد تبدل النظام في تركيا من خلال الأصوات المزيفة التي حصل عليها أردوغان، ونحن بسكوتنا أصبحنا أداة له ليحقق غايته، لأن المشرفين على حزبنا لم يتمكنوا من إثبات أن قرار مجلس الانتخابات الأعلى مخالف للقانون عندما اعتبر الأوراق الخالية من الختم الرسمي شرعيّة”، على حد قوله.

وحصل كليجدار اوغلو أمس على أصوات 1251 مندوبا من أصل 1318 شاركوا في الاقتراع، فيما اعتبرت أصوات 67 مندوبا باطلة.

وكان تولجا يارمان أعلن الترشح لرئاسة الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقد مؤخرًا إلا أن اسمه لم يكن ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الحزب، والتي تضمنت كليجدار اوغلو فقط، وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب انسحاب يارمان.

وكان تولجا يارمان قال: “أتمنى أن يضع رئيس الحزب الحالي كمال كليجدار أوغلو وزملائي الآخرون كل شيء جانبا بعد انتهاء عملية الانتخابات. وأنا سأزور رئيس الحزب لاحتساء الشاي معه”.

وأثيرت مزاعم حول منح الإدارة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الضوء الأخضر إلى ترشح العضو الشرفي للهيئة العامة بالحزب تولجا يارمان.

تولجا يارمان أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراة في الهندسة في الولايات المتحدة، وكانت دراسته الجامعية في فرنسا، وله عدة أبحاث وكتب حول تطوير الحياة السياسية في تركيا. كان أمينا للحزب الشعبوي الديمقراطي الاجتماعي بين 1989-1991.

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