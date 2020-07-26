أنقرة (زمان التركية) – تبين أن مرشحين كانوا قد أعلنوا عن منافسة كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات رئاسة الحزب لم يتمكنوا من الحصول على الأصوات المؤهلة للترشح.

ودون منافس، فاز كمال كليجدار أوغلوا برئاسة حزب الشعب الجمهوري للمرة السادسة، خلال الانتخابات التي شهدها أمس السبت، المؤتمر العام الـ37 للحزب والمنعقد في العاصمة أنقرة.

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو تمكن من الفوز بمنصب الرئيس العام للحزب بأصوات 1251 مندوبا من أصل 1318 مندوبا يحق لهم التصويت، فيما اعتبرت أصوات 67 مندوبا باطلة.

المرشحين الآخرين لشغل منصب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الحزب إلهان جيهانير، والعضو الشرفي لمجلس قيادات الحزب تولجا يارمان، والبرلماني السابق أيتوغ أتيجي وآخرين، لم يتمكنوا من الاشتراك بالسباق الانتخابي، بسبب عدم جمع عدد كافي من الأصوات التي تؤهلهم للترشح في انتخابات رئاسة الحزب، مما جعل كيليجدار أوغلو المرشح الوحيد على هذا المنصب.

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