أنقرة (زمان التركية) – قال بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، إن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، اتخذ خطوات أفقدت تركيا طابعها التاريخي.

وخلال مشاركته اليوم الأحد في برنامج إذاعي يقدمه الإعلامي هاكان شليك، تطرق بلال أردوغان بصفته رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، إلى عديد من الخطوات والإجراءات التي أقدم عليها مصطفى كمال أتاتورك عند تأسيسه للجمهورية التركية الحديثة.

أوضح بلال أردوغان أن الأطفال لقّنوا خلال المرحلة الابتدائية أن تركيا غير منسجمة مع العالم بسبب الحروف العربية المستخدمة في العهد العثماني، قائلا: “إذًا لماذا لم تغير الصين واليونان الأبجدية الخاصة بهما؟ هذا يعني أنه لا علاقة للتطور بالحروف الأبجدية المستخدمة”.

وأفاد بلال أردوغان أنه شخص مهتم بالتعليم والثقافة ووجه انتقادات إلى ما يسمى بالثورة التي أحدثها مؤسس الجمهورية أتاتورك من استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية.

وفي مجال الأزياء الرسمية التي شهدت تركيا تطبيقها في السنوات الأولى من إعلان الجمهورية، قال: “نتطلع إلى الدول الأخرى، فنشاهد دولا تطورت دون تغيير زيها الرسمي. إذا لماذا ربطنا التطور بتغيير الزي الرسمي؟”.

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