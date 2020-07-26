(زمان التركية)-الحليب الذهبي هو أحد المشروبات المحببة لدى العديد من الشعوب الآسيوية، خاصة الشعب الهندي، ويصنع من خلال مزج الكركم والحليب، وفي المقال التالي من (ويب طب) سنتعرف على فوائد هذا المشروب اللذيذ، ووطريقة إعداده في المنزل.

لمشروب الكركم مع الحليب العديد من الفوائد الرائعة، وهذه قائمة بأهمها:

1- لصحة البشرة

يحتوي مشروب الكركم مع الحليب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحتاجها البشرة لمكافحة علامات تقدم السن ولتحسين مظهرها بشكل عام، كما أنه قد يكون مفيداً بشكل خاص لمن يعانون من بعض المشاكل الجلدية، مثل: حب الشباب، الثعلبة، الصدفية.

والطريف هنا أنك تستطيع استخدام هذا المزيج الرائع لبشرتك بطريقتين، الأولى عبر شربه دافئاً، والثانية عبر تطبيقه موضعياً على البشرة!

2- خسارة الوزن الزائد

يساعد الكركم بشكل خاص على منع تكون الدهون وتراكمها في أنسجة الجسم المختلفة، لذا فمن فوائد الكركم مع الحليب أن تناوله بانتظام قد يساعدك على خسارة الوزن الزائد أو حتى منع اكتساب المزيد من الوزن.

3- لصحة الجهاز التنفسي

بسبب الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب التي يمتلكها الكركم فإن تناوله مع الحليب بانتظام قد يساعد على تحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام ومكافحة المواد الضارة التي تسبب الأمراض والمشاكل التنفسية المختلفة.

كما أن استنشاق الكركم قد يساعد على تخفيف البلغم المتراكم في المجاري التنفسية ومنع الإصابة بالربو.

4- تحسين الهضم

من فوائد الكركم مع الحليب أنه يساعد على تخليص القناة الهاضمة من العديد من المشاكل والالتهابات، وبالتالي فإن تناوله بانتظام يساعد على تحسين الهضم بشكل عام وتخفيف النفخة وتحسين حالة واتزان بكتيريا الأمعاء الجيدة.

5- تحسين صحة الكبد

يعتبر الحليب الذهبي (الكركم مع الحليب) أحد المشروبات الممتازة عندما يتعلق الأمر بتنظيف الجسم والكبد من السموم.

كما وتشير بعض الدراسات إلى أن للكركم قدرة محتملة على عكس التلف الذي تسببه بعض الأدوية لأنسجة الكبد، بالإضافة إلى أنه قد يساعد على حماية الكبد من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي من نوع سي.

6- مكافحة السرطان

من فوائد الكركم مع الحليب قدرته المحتملة على مكافحة مرض السرطان، وذلك بسبب احتواء الكركم على مزيج مميز من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة المسببة للسرطان.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن للكركم قدرة على تحفيز ظاهرة انتحار الخلايا السرطانية ومنع انتشار وهجرة الخلايا السرطانية.

7- تقوية جهاز المناعة

يستعمل الكركم مع الحليب كوصفة طبيعية رائعة لتقوية جهاز المناعة، إذ يساعد تناول هذا المشروب الذهبي على مكافحة الأمراض المختلفة، خاصة الزكام والالتهابات.

هذا وتستطيع استخدام الكركم بطريقة أخرى لتدعيم جهاز المناعة وذلك عبر مزجه مع القليل من الزنجبيل وشرب منقوعهما الدافئ.

8- فوائد أخرى

لا تتوقف فوائد الكركم مع الحليب عند ما ذكر فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة من الفوائد الأخرى، مثل:

-تقوية العظام.

-علاج الكحة.

-خفض مستويات سكر الدم.

-تحسين المزاج والذاكرة وتحسين صحة الدماغ.

-مكافحة الأرق الليلي.

-إعادة التوازن لمستويات الهرمونات.

-تسريع التئام وتعافي الجروح.

-طريقة إعداد الكركم مع الحليب

هناك طرق مختلفة لإعداد الكركم مع الحليب، أبسطها هي الطريقة التالية:

قم بتحضير المكونات التالية: نصف ملعقة كبيرة من الكركم، كوب من الحليب، نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة كبيرة من العسل.

قم بتسخين الحليب لعدة دقائق إلى أن يصبح دافئاً بعض الشيء.

أضف الكركم والهيل المطحون والزنجبيل إلى الحليب الدافئ وحرك المكونات جيداً على النار.

قم بخفض حرارة الغاز قليلاً واترك الحليب على نار هادئة لعدة دقائق حتى يصل درجة الغليان.

بعد أن يغلي الحليب أطفئ النار وقم بتصفيته جيداً ثم تناوله دافئاً (يفضل تناوله ليلاً قبل النوم).

ملاحظة: تستطيع استخدام الحليب الذي تفضله لهذه الوصفة، مثل حليب اللوز أو حليب الصويا أو حليب جوز الهند.

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