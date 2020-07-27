إسطنبول (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على طه أون المعروف بأنه من أقرب الأسماء لرئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، خلال تواجده في العاصمة أنقرة لحضور حفل افتتاح المقر الرئيسي لحزب داود أوغلو.

طه أون كان قد تزوج من مديرة مكتب أمينة زوجة أردوغان، وكان أردوغان نفسه شاهدًا على عقد زواجه، مع قرينته أمينة، ورئيس بلدية إسطنبول السابق قادر توباش.

طه أون قال عبر تويتر: “قوات الأمن ألقي القبض علي الآن بفندق في أنقرة حيث جئت لحضور افتتاح المقر الرئيسي لحزبنا”.

أما سبب الاعتقال، فجاء بناءً على بلاغ مقدَّم ضده بالانتماء سابقا لجماعة البجع التي تشن حملات عبر الإعلام الإلكتروني ضد معارضي نظام حزب العدالة والتنمية.

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