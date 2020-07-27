أنقرة (زمان التركية) – شجبت وزارة الدفاع التركية حرق العلم التركي في مدينة سلانيك اليونانية، بالتزامن مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد أياصوفيا للمرة الأولى منذ 86 عامًا.

مجموعة من الأشخاص التابعين للتيار اليمني المتطرف في اليونان، أقدموا على حرق علم تركيا، مساء يوم الجمعة، اعتراضًا على تحويل متحف أياصوفيا إلى مسجد، بعد 86 عامًا.

وزارة الدفاع التركية علقت على الواقعة من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: “نشجب بشدة حرق العلم التركي في مدينة سلانيك اليونانية. ونخبرهم بضرورة وقف هذه التصرفات الاستفزازية. كُسرت أيدي كل من يتطاول على العلم التركي العظيم”.

وسار أعضاء المنظمات القومية في ساحة آيا صوفيا في وسط في مدينة “سلانيك” مساء الجمعة نحو القنصلية التركية في أجيوس ديميتريوس، وهناك قام المشاركين في المسيرة بإضاءة المشاعل وإحراق العلم التركي.

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