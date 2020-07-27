أنقرة (زمان التركية)ــ احتفل نادي بشاك شهير التركي بدرع الدوري، بعد أن توّج ببطولة الدوري التركي الممتاز لموسم 2019-2020.

وأقيمت احتفالات في ملعب “فاتح تريم” بمنطقة بشاك شهير، مساء الأحد حيث تسلم النادي الدرع.

وشارك في الاحتفالات 3 آلاف و500 مشجع للنادي التركي في الملعب الذي يسع 17 ألفا و550 متفرجا. وفق الأناضول.

وكانت المشاركة ضعيفة في الاحتفالات بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الـ 33 قبل الأخير، حسم بشاك شهير أمره، وتوج بالدوري.

ونادي بشاك شهير، هو النادي السادس الذي يتوج بالبطولة في تاريخ الدوري التركي الممتاز، بعد أندية غلاطة سراي، وفنربهتشة، وبشيكتاش، وطرابزون سبور، وبورصة سبور.

وبنهاية الدوري حصل حامل اللقب على 69 نقطة، تبعه نادي طرابزون سبور بـ 65 نقطة.

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