أنقرة (زمان التركية) – تجهز الحكومة في تركيا مبنى في مدينة إسطنبول لتحولة إلى متحف يضم مقتنيات آيا صوفيا.

وصرحت الإدارة الثقافية في إسطنبول أن هذا المتحف سيشهد عرض الأثار التاريخية المعروضة سابقا في متحف آيا صوفيا.

وبدأت الستعدادات لإقامة متحف لعرض بعض الآثار الموجودة داخل آيا صوفيا وذلك عقب فتحها للعبادة في 24 يوليو/ تموز الجاري.

وفي هذا الإطار بدأت أعمال إخلاء مبنى إدارة المنطقة الثانية للسجل العقاري (طابو) والكادستر بمنطقة سلطان أحمد في مدينة إسطنبول لتحويله إلى متحف، حيث تبين أنه سيتم نقل الأوراق والأثاث الموجودة داخل المبنى إلى مبنى آخر في منطقة أتاشهير.

وذكر مدير السياحة والثقافة بمدينة إسطنبول، جوشكون يلماز، أن مبنى إدارة المنطقة الثانية للسجل العقاري (طابو) والكادستر تم تخصيصه لوزارة السياحة والثقافة بتعليمات من أردوغان.

وذكر يلماز أن المتحف سيشهد عرض الأثار التاريخية.

وأضاف يلماز قائلا: “ننتظر أن يقوم الرفاق بإخلاء المبنى بشكل تدريجي. وعقب إخلاء المبنى ستجري الفرق التقنية التابعة للوزارة أعمال الفحص بشكل سريع. وسيدخل مبنى الكادستر الخدمة كمتحف في شبه الجزيرة التاريخية فورا بعد الانتهاء سريعا من التعديلات والبنية التحتية. وسيصبح هذا المتحف ساحة لعرض الأثار التاريخية المجمعة في آيا صوفيا أو الخاصة بآيا صوفيا”.

–