أنقرة (زمان التركية) – فقد خمسة جنود حياتهم وأصيب عشرة آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقل عددا من الجنود بولاية مرسين جنوب تركيا.

وقالت ولاية مرسين في بيان إن حافلة مدنية كانت تقل عددا من الجنود في منطقة “سرتافول” ببلدة “مُوتْ” التابعة لمدينة مرسين تعرضت لحادث سير أحادي الطرف لسبب مجهول.

وقال البيان إن المعلومات الأولية تشير إلى استشهاد خمسة جنود وسائق الحافلة.

هذا وأضافت الولاية في بيانها أنه تم نقل عشرة جنود إلى مستشفى “مُوتْ” الحكومي لإصاباتهم بإصابات خطيرة، مشيرة إلى استمرار أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض بمنطقة الحادث.

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