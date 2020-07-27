أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا القيادي بحزب المستقبل طه أون، في أنقرة التي توجه إليها لحضور حفل افتتاح مقر الحزب الذي يرأسه أحمد داود أوغلو.

وعبر تويتر نشر طه أون تغريدة أعلن خلالها اعتقاله من داخل أحد فنادق أنقرة.

وأوضح القيادي بحزب المستقبل أن بلاغا مقدما ضده، واصفا إياه بـ”الزعيم الروحي لعصابة بليكان”، التي تعتبر قاطرة اللجان الإلكترونية التابعة للحزب الحاكم.

هذا وأفادت تقارير أن طه أون الذي كان مناصرًا حماسيًّا لأردوغان وعضوًا في جماعة “بليكان” قبل انتقاله إلى صفوف حزب داود أوغلو تم إخلاء سبيله عقب الانتهاء من إجراءات الحصول على إفادته.

جدير بالذكر أن الرئيس رجب أردوغان شارك في حفل زفاف طه على مديرة قلم أردوغان الخاص، سما سيلكين، مع رئيس بلدية إسطنبول السابق، قدير طوباش، في قصر بايلار باي وكان شاهدا على عقد الزواج.

وتفيد معلومات بأن مجموعة بليكان “البجع”، التي نشأت في 2015، تعمل على تلميع صورة أردوغان وتهاجم معارضيه عبر حملات إلكترونية، وغم كل ما يثار حول هذه المجموعة لم تفتح السلطات التركية تحقيقات جدية بشأنها.

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