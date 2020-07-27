إسطنبول (زمان التركية) – دعت مجلة “الحياة الحقيقية – Gerçek Hayat” المقربة من حزب العدالة والتنمية، الحاكم في عددها الجديد لإعلان الخلافة في تركيا.

المجلة نشرت على غلاف عددها الصادر اليوم 27 يوليو/ تموز جملة باللغة العربية تقول: “إذا ليس الآن فمتى؟ إذا لست أنت فمن؟ اجتمعوا من أجل الخلافة”.

وكتبت المجلة في الجزء العلوي من المجلة باللغة التركية: “آياصوفيا وتركيا اليوم أحرار”، وفي الجزء الأوسط من الغلاف عبارة “لا إله إلا الله… محمد رسول الله” باللغة العربية.

المجلة ملك لرجل الأعمال مصطفى ألبيراق، رئيس المجلس التنفيذي لجريدة “يني شفق” المعروفة بموالاتها لحزب العدالة والتنمية.

وكان من اللافت استخدام الحروف العربية التي كانت مستعملة خلال العهد العثماني، وتوقفت بإعلان قيام الجمهورية التركية.

يشار إلى أن بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، قال إن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، اتخذ خطوات أفقدت تركيا طابعها التاريخي بسبب التخلي عن الحروف العربية والزي العثماني.

وخلال مشاركته يوم الأحد في برنامج إذاعي قال بلال أردوغان بصفته رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، إن الأطفال لقّنوا خلال المرحلة الابتدائية أن تركيا غير منسجمة مع العالم بسبب الحروف العربية المستخدمة في العهد العثماني، قائلا: “إذًا لماذا لم تغير الصين واليونان الأبجدية الخاصة بهما؟ هذا يعني أنه لا علاقة للتطور بالحروف الأبجدية المستخدمة”.

وأفاد بلال أردوغان أنه شخص مهتم بالتعليم والثقافة ووجه انتقادات إلى ما يسمى بالثورة التي أحدثها مؤسس الجمهورية أتاتورك من استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية.

وفي مجال الأزياء الرسمية التي شهدت تركيا تطبيقها في السنوات الأولى من إعلان الجمهورية، قال: “نتطلع إلى الدول الأخرى، فنشاهد دولا تطورت دون تغيير زيها الرسمي. إذا لماذا ربطنا التطور بتغيير الزي الرسمي؟”.

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