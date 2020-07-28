‏أنقرة (‏زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي رجب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب البيان الصادر من إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، فقد تناولت المكالمة الهاتفية أمس الإثنين تقييم الخطوات الرامية إلى تقوية العلاقات الروسية التركية.

كما تناولت المكالمة عددا من القضايا الإقليمية على رأسها التوترات المشتعلة على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك الملفان السوري والليبي.

وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان أعلنت أمس الإثنين عن مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا لمدة 13 يوما تبدأ الأربعاء، وذلك على غرار أخرى تجريها أرمينيا وروسيا.

وأوضح البيان أن المكالمة الهاتفية تضمنت اتفاقًا بين بوتين وأردوغان على استمرار التعاون والحوار في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

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