عمان (زمان التركية)ــ بعض الأعشاب تساعد الكليتين في التخلص من السموم التي تتجمع داخلهما، وسنتعرف من خلال المقال التالي من موقع (ويب طب) على تلك الأعشاب وطريقة استهخدامها لدعم الكلى وطرد السموم من الجسم.

تلعب الكلى دورًا مهمًا في التخلص من الفضلات والسموم، وتنظم كمية الماء والأملاح ، وموازنة نسبة الأحماض والقواعد الكيميائية في الجسم، لذا يعد تنظيفها أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتك.

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي، وشرب كمية كافية من الماء، وتناول الأعشاب، من أبرز الطرق للحفاظ على صحة الكلى، نقدم لك هذه الأعشاب، التي من شأنها أن تساهم في تطهير الكلى:

1. جذر الخطمي

يعد جذر الخطمي من الأعشاب المدرة للبول، التي تساعد على غسل الكليتين وتطهيرها بشكل طبيعي، ومنع تطور حصى الكلى. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا، والالتهابات، ومهدئة لأنسجة المسالك البولية، والأغشية المخاطية.

2. البقدونس

يعتبر هذا العشب الأخضر أكثر من مجرد زينة على طبق طعامك، فهو غني بالفلافونيدات، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، الضرورية لصحة كليتيك.

يحتوي البقدونس على بعض الخصائص من بينها أنه مدر للبول، التي تمكنه من إزالة سموم الكلى، ومنع تبلور حصوات الكلى.

يمكنك غلي عشبة البقدونس، ثم تناوله كشاي دون إضافة السكر.

3. ذيل الحصان

يقلل نبات ذيل الحصان من فرصة الإصابة بالوذمة، وهو التورم الناجم عن وجود سوائل زائدة في أنسجة الجسم.

كما يمتلك خصائص تجعله مدرًا للبول، ومضادًا للأكسدة، الأمر الذي من شأنه أن يمنع من تكون حصوات المثانة والكلى ، ويساعد في علاج عدوى المسالك البولية.

4. الخرفيش

يعرف أيضًا باسم حليب الشوك.

يمكن أن يساعد مركب سيليبينين الموجود في عشبة الخرفيش، أنسجة الكلى على التعافي بشكل أسرع، عند تعرضها لمخاطر المواد الكيميائية الضارة.

تحتوي هذه النبتة أيضًا على مركبات الفلافونويد -الغنية بمضادات الأكسدة- التي تساعد جسمك في إنتاج المزيد من مضادات الأكسدة المعززة لصحتك، خاصة التي تحتاجها كليتيك، التي تتمثل في الجلوتاثيون، وديسموتاز الفائق الأكسدة، والكاتالاز.

يساهم حليب الشوك أيضًا في تقليل فرصة الإصابة بالتهابات الكلى، والوقاية من سرطان الكلى.

5. الشمندر

يمكن أن يحسن الشمندر إنتاج جسمك من أكسيد النيتريك، الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرة الكلى على أداء وظيفتها.

يساعد البيتانين الموجود في الشمندر، في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، الذي يساهم في حماية الكلى من التلف.

يعمل الشمندر أيضًا على حماية الكلى من الإصابة بالفشل، نتيجة الإفراط في تناول المضادات الحيوية، من خلال زيادة إنتاج مضاد الأكسدة المعروف باسم الكاتالاز، الذي يقوم بالتخلص من السموم الموجودة في الكلى.

6. الزنجبيل

يمكن أن يكون للزنجبيل دورًا مهمًا في تطهير الكلى من السموم، فقد أثبتت دراسات عدة أن الزنجبيل يزيد من إنتاج مضادات الأكسدة الطبيعية في الكلى، ويساعد في وقاية الكلى من الالتهاب والتليف.

7. جذر الهندباء

يعد جذر الهندباء من الأعشاب المدرة للبول، والغنية بمضادات الأكسدة التي تمنع إصابة الخلايا بالتلف، وتحارب الالتهاب، وتساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وضغط الدم، وتقلل من نسبة الكوليسترول السيء في الجسم.

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