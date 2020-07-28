‏إسطنبول (‏زمان التركية) – شهدت الليرة التركية تراجعًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال تداولات مساء أمس الاثنين، ليقترب الدولار الأمريكي من حاجز 7 ليرات تركية مجددا ويعيد شبح انهيار الليرة مرة أخرى.

خلال التعاملات المسائية تراجعت الليرة أمام العملات الأجنبية وسجلت 6.96 ليرة للدولار الواحد، وكذلك ارتفع اليورو إلى 8.21 ليرة.

الارتفاعات المفاجئة لم تستمر لفترة طويلة حتى بدأت في الهبوط مرة أخرى، حيث تراجع الدولار إلى 6.88 ليرة، وتراجع اليورو إلى 8.10 ليرات.

وكان سعر صرف الدولار يوم الأحد 6.85 وسعر صرف اليورو 7.98.

فيما استقر سعر صرف اليورو في تركيا عند 8.07 ليرة في ظل تراجع عائدات تركيا من الصادرات والسياحة بنسبة كبيرة والطلب على العملات الأجنبية الذي تعجز السلطات عن إيقافه.

–