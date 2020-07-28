أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات الألمانية سيدة رحلتها تركيا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

النيابة الألمانية ذكرت أن السيدة تم إيقافها في مطار فرانكفورت يوم الجمعة الماضية لانتهاكها حقوق الإنسان والتحريض على جرائم حرب.

وأوضحت النيابة الألمانية أن السيدة توجهت إلى سوريا في عام 2015 برفقة ابنتها للانضمام لصفوف التنظيم الإرهابي وأنها تعرفت على أحد أعضاء التنظيم ويحمل جنسية ألمانية من خلال وكالة الزواج الخاصة بالتنظيم الإرهابي.

وأفاد موقع يورونيوز أن هذه السيدة عاشت مع عضو التنظيم داخل منزل تعود ملكيته لضحايا التنظيم وقامت باستخدام سيدة يزيدية كخادمة لها وهو ما جعل الاتهامات الموجهة للسيدة الألمانية تتضمن انتهاك حقوق الإنسان والملكية والتحريض على جرائم حرب بجانب الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وتضمنت قائمة الاتهامات الموجهة للسيدة أيضا عدم رعاية طفلتها.

هذا وأفادت النيابة أن القوات الكراد قامت باعتقال السيدة وإرسالها إلى تركيا عقب انحصار تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

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