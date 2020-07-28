أنقرة (زمان التركية) – أصبحت تركيا أكثر الدول المستوردة للجوز عالميًا بعدما كانت تُعد الموطن الأصلي له، ففي عام 2019 استوردت تركيا جوزا بقيمة 129 مليون دولار.

وتستورد تركيا 70 في المئة من واردات الجوز من شيلي وأوكرانيا والولايات المتحدة، في حين تتمتع الهند وأوكرانيا بموقع مهم في واردات تركيا من الجوز المقشر بنسبة تبلغ 75 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر تصدر تركيا الجوز إلى قبرص الشمالية والمملكة العربية السعودية.

في عام 2014 كانت تركيا استوردت 34 ألف طن من الجوز، غير أن هذا الرقم ارتفع في عام 2019 إلى 103 ألف طن.

ويشير تقرير معهد تطوير الاقتصاد والسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة والغابات التركية إلى كون تركيا أكثر الدول استيرادا للجوز عالميًا، مع راجع إنتاجية الشجرة الواحدة خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 39.4 في المئة.

–