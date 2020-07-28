أنقرة (زمان التركية) – أعفت تركيا بنوك التنمية الدولية من بعض القيود المفروضة على الحصول على سيولة بالليرة، بهدف دعم العملة المحلية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال عامين.

وقالت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا يوم الثلاثاء إنها أتاحت لبنوك التنمية الدولية التي تفتح حسابا بالليرة لدى البنوك المحلية إجراء معاملات مبادلة تتضمن شراء ليرات مع بنك التنمية والاستثمار التركي، وفي سوق مبادلة الصرف الأجنبي في بورصة اسطنبول. وفق رويترز.

كما سيتم السماح لها بإجراء معاملات الريبو والريبو العكسية في البورصة.

وتأتي الخطوة بظل انهيار في قيمة الليرة، حيث سجل سعر صرف الدولار واليورو في تركيا ارتفاعا أمس الإثنين بشكل مفاجئ.

الليرة التركية سجلت خلال التعاملات المسائية 6.96 ليرة للدولار الواحد، وكذلك ارتفع اليورو إلى 8.21 ليرة، ولاحقا تراجع الدولار إلى 6.88 ليرة، وتراجع اليورو إلى 8.07 ليرات.

وكان سعر صرف الدولار يوم الأحد 6.85 وسعر صرف اليورو 7.98.

واليوم ضخ البنك المركزي نحو 8 مليارات و999 مليونا و999 ألفا و992 ليرة في الأسواق.

هذا وبلغت أدنى وأوسط وأعلى نسبة للفائدة البسيطة 8.25 في المئة، بينما بلغت أدنى وأوسط وأعلى نسبة للفائدة المركبة 8.59 في المئة.