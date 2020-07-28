أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد نقابات العمال عن إحصاءات حد الجوع والفقر في في تركيا، مقارنة بالحد الأدنى للأجور.

ووفق الاتحاد يبلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص 2406 ليرة، حد الفقر 7838 ليرة.

ويبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

اتحاد نقابات العمال في تركيا يقوم بإجراء الدراسة عن حد الفقر والجوع في المجتمع بشكل شهري، اعتمادًا على معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للعاملين.

النتائج كشفت وجود تراجع طفيف في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة هذا الشهر، مشيرة إلى أن انعكاس هذا على مشتريات العاملين من المواد الغذائية ظهر في صورة تراجع بقيمة 80 قرشًا يوميًا.

وأوضح التقرير أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص من أجل تحقيق تغذية متوازنة وصحية وسليمة هو 2406 ليرة، مشيرًا إلى أن حد الفقر الذي يشمل مصروفات المواد الغذائية والملابس والمسكن والصحة والتعليم والمواصلات بلغ 7383 ليرة.

أما التكلفة الإجمالية لمعيشة شخص أعزب بمفرده فقد قدرت بنحو 2919 ليرة.

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