لندن (زمان التركية) – زعمت صحيفة “صنداي تليجراف” البريطانية، أن النظام التركي يسلم المواطنين الأويغور اللاجئين إليها إلى الصين عبر دول وسيطة مثل طاجيكستان.

ويبلغ تعداد الاويغور الالجئين المقيمين في تركيا فرارا من معسكرات التأهيل في الصين حوالي 50000 شخص.

الصحيفة قالت في عددها المنشور يوم الأحد: إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان رغم أنه لا يتبع سياسة ترفض ترحيل الأويغور إلى الصين إلا أنه يتم تسليم الأويغور إلى دولة ثالثة لا ينتمون إليها.

وغير أردوغان موقفه تجاه قضية الأيغور في الفترة الأخيرة، بعد أن كان يصف ما يتعرضون له على يد السلطات الصينية بـ”الإبادة”، من أجل جذب المستثمرين الصينيين لمحاولة إنقاذ اقتصاد بلاده.

صنداي تليجراف تصريحات على لسان محامي احد الضحايا ونشطاء.

وأوضح المحامي أن موكله القبض عليه في مدينة إزمير الواقعة في غرب تركيا، بعد ذلك تم ترحيله إلى الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصا آخر من الأيغور كان مقيمًا في تركيا، تم ترحيله خلال العام الماضي إلى دولة طاجيكستان، ومنها يعتقد انه تم تسليمه إلى الصين، مؤكدة وجود العديد من الأمثلة الدالة على ذلك.

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