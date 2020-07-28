إسطنبول (زمان التركية) – زعم الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” إبراهيم كاراجول أن تركيا مقدمة على تأسيس قاعدة عسكرية بحرية في عمان.

وصوب الكاتب كارجول سهام نقده إلى الإمارات في تغريدة نشرها عبر تويتر قائلا: “الإمارات ذهبت للصيد، ولكنها أصبحت الفريسة”.

الكاتب الصحفي إبراهيم كاراجول زعم في تغريدته التوصل لاتفاق بين تركيا وسلطنة عمان لإقامة قاعدة بحرية تركية على سواحل السلطنة.

وقال رئيس تحرير يني شفق المعروفة بموالاتها لحزب العدالة والتنمية، في تغريدته: “تم التوصل لاتفاق مبدئي لإقامة قاعدة بحرية تركية عُمانية. في البحر الأحمر نحن في الصومال، وفي خليج البصرة نحن في عمان. نحن موجودون على البابين المؤديين إلى المحيط الهندي… يا لها من خطوات رائعة، وعقل جيوسياسي!”.

وهدد كاراجول في تغريدته دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: “بعد قطر، نحن الآن في عُمان. على الإمارات أن تفكر جيدًا الآن. وعلى محمد بن زايد أن يفكر جيدًا. ذهبوا للصيد ولكنهم أصبحوا فريسة”، في إشارة منه إلى بداية التواجد التركي في الخليج العربي من خلال القاعدة التركية في قطر.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان يتهم الإمارات بدعم انقلاب عام 2016، وهناك توتر في العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تقدم أنقرة دعما للسلطة الحاكمة في قطر منذ القطيعة الخليجية لقطر عام 2017.

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