‏أنقرة (‏زمان التركية) – تقدمت نقابة محامي أنقرة ببلاغ أمام النيابة العامة ضد مجلة “الحياة الحقيقة” بسبب غلاف عددها الأخير، الداعي لإعلان دولة الخلافة.

وأوضحت النقابة في مذكرة بلاغها أن دستور الجمهورية التركية ينص على أن تركيا دولة قانون ديمقراطية علمانية، مشيرة إلى أن دعوة “إعلان الخلافة” مخالفة لهذه الأحكام غير القابلة للتغيير.

وأشارت النقابة إلى أن بلاغها موجه للمسؤولين عن هذا الهجوم على القيم الأساسية للدولة التركية، لافتة إلى أن غلاف المجلة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب الكاتب الصحفي عبد الرحمن ديليباك.

وأكدت أن أحكام الدستور تنص على أن المادة الخاصة بجمهورية الدولة غير قابلة للتغيير أو التعديل.

من جهة أخرى استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمرو شاليك، حالة الجدل التي انطلقت عقب افتتاح مسجد آيا صوفيا على إثر الدعوات لإعلان الخلافة.

وأوضح شاليك أن تركيا دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية، مفيدا أنه من الخطأ افتعال استقطاب سياسي بشأن النظام السياسي لتركيا.

وذكر شاليك أن الجمهورية التركية هي المظلة المشتركة لجميع الأتراك بسماتها وخصائصها القائمة حاليا، قائلا: “النظام السياسي لتركيا مر بتجارب سياسية واجتماعية كبيرة ويمضي نحو المستقبل. افتعال الاستقطاب السياسي بشأن النظام السياسي لتركيا أمر خاطئ، فجمهوريتنا هي قرة أعيننا بجميع سماتها. الجدل والاستقطاب القائم منذ أمس على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص النظام السياسي لتركيا أمر ليس مطروحا وليس مدرجا ضمن أجندة البلاد”.

وأكد شاليك أنه يتوجب على تركيا المضي نحو المستقبل بقيمها المشتركة عوضا عن الاستقطاب الذي لا أساس سياسي له قائلا: “الجمهورية التركية قائمة لا محالة. نمضي إلى أهداف قيل إنه لا يمكن بلوغها لأجل دولتنا والإنسانية بدعم الشعب وقيادة رئيسنا. أدعو بالرحمة لقائد حرب الاستقلال ومؤسس الجمهورية وأول رؤسائها، مصطفى كمال أتاتورك، وجميع قادة حرب الاستقلال. سنصل بخطوات سليمة وراسخة إلى رغبات شعبنا بالقيادة الماهرة لرئيسنا. دعواتنا مع شعبنا وهدفنا هو بلد موحد. فلتحيا الجمهورية التركية”.

وتسربت أمس الأول نسخة من غلاف مجلة “الحياة الحقيقية – Gerçek Hayat” المقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي احتوى عددها الصادر يوم 27 يوليو/ تموز جملة باللغة العربية تقول: “إذا ليس الآن فمتى؟ إذا لست أنت فمن؟ اجتمعوا من أجل الخلافة”.

وكتب في الجزء العلوي من الغلاف باللغة التركية: “آياصوفيا وتركيا اليوم أحرار”، وفي الجزء الأوسط من الغلاف عبارة “لا إله إلا الله… محمد رسول الله” باللغة العربية.

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