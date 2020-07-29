أنقرة (زمان التركية) – علّقت تركيا أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى “استعدادها للحوار” مع اليونان.

وبعد تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا في الفترة الأخيرة على خلفية إصرار الأخيرة على التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تركيا إبراهيم كالين: “أعلن رئيسنا أنه طالما أن المفاوضات جارية سنتريث قليلاً لاعتماد موقف بناء”، وأضاف في حديث لقناة (سي إن إن تُرك) إن “اليونان بلد مجاور مهم بالنسبة لنا… نحن على استعداد للتحاور مع اليونان”.

التصريحات جاءت في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في شرق المتوسط الأسبوع الماضي بعد أن نشرت أثينا سفنها العسكرية في بحر إيجه، عقب إعلان أنقرة أن إحدى سفنها سترسو قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الواقعة قبالة السواحل التركية.

ومن جانبها أعلنت اليونان ترحيبها بالقرار التركي، مؤكدة أنها “مستعدة دائماً للحوار لكن ليس تحت التهديد”.

وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا إن بلادة مستعدة للحوار مع تركيا وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمل في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.

وتطرق ديندياس إلى اللقاء الذي جمع لايا مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة أمس، وقال: “وفقًا للانطباع الذي وصلنا فإن تركيا ترغب في الحوار مع أثينا”، كما تطرق إلى تصريحات الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، حول أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، قائلًا: “مستعدون للحوار مع تركيا دون ضغوط أو تهديد”.

وفي تصريحاته أمس، نوه كالن إلى وجود أرضية للحوار مع اليونان، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء محادثات معها دون شروط مسبقة في كافة القضايا الثنائية.

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