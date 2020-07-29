أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن تركيا مستعدة لبحث أية مخاوف للولايات المتحدة بشأن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400 في أول تلميح تركي بإمكانية تقديم تنازلات في هذا الملف الذي أثار عضب واشنطن وحرم تركيا من الحصول على مقاتلات F 35.

وخلال كلمة ألقاها في منتدى “استراتيجية الدفاع الوطني لتركيا والتطورات الأخيرة بالمنطقة” نظمه مؤسسة التراث التركي، في واشنطن، عبر الإنترنت، قال خلوصي أكار وفيما يخص مقاتلات الأمريكية إن أمن مقاتلات F 35 مهمة لتركيا بقدر أهميته للولايات المتحدة وأن تركيا مستعدة لبحث أية مخاوف للولايات المتحدة بشأن توافق منظومة S 400 الروسية ومقاتلات F 35 من الناحية التقنية.

ومن جهتها تراجعت تركيا حتى الآن عن تشغيل منظومة الدفاع الروسية S-400 التي كانت سبب الأزمة، حيث كان من المقرر عقد التجيب التشغيلي لها في أبريل/ نيسان الماضي إلا أن أنقرة تحججت بأزمة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أكار أن تركيا والولايات المتحدة تجاوزتا معا العديد من الصعاب على الرغم من اختلاف وجهات النظر والاضطرابات التي شهدتها العلاقات بين البلدين، قائلا: “نؤمن أن لغة التهديد والعقوبات ليست الطرق المناسبة للإشارة إلى الاختلافات بين الحلفاء، لكن كلنا نثق بأن الولايات المتحدة وتركيا ستسلكان طريقا أكثر إيجابية مثلما فعلتا كثيرا في الماضي. يقولون إن الجغرافيا مسألة مصير، وفي وضعنا مصير المنطقة مربوط بتركيا. وأؤمن بضرورة أن تدرك الولايات المتحدة هذا وتولي تركيا الأولوية في التعامل مع المشاكل الدولية باعتبارها الحليف الإقليمي الأساسي”.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع بعد أيام من إزالة تركيا من الموقع الرسمي لإنتاج المقاتلة الأمريكية F-35 في أحدث خطوة عقب تعليق المشاركة التركية في مشروع إنتاج المقاتلة.

وينتظر من الكونجرس الأمريكي خلال جلسات مناقشة موازنة 2021، في الأشهر المقبلة أن يصدر قرارًا يسمح للقوات الأمريكي سحب 6 طائرات F-35 منحت إلى تركيا ولم تتسلمها بعد، إلا أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن تتحدث عن أنه سيتم إعادة شراء هذه الطائرات من تركيا.

ومع استمرار مشاركة المصانع التركية في إنتاج قطع تخص F-35، أوضح مستشار وزارة الدفاع الأمريكية إيلين لورد، أن القرار الخاص بإخراج تركيا من البرنامج يسمح للشركات التركية إنتاج القطع المكلفة بها حتى شهر مارس/ أذار 2020.

وكان عدد من نواب الكونجرس الأمريكيين كشفوا خلال الفترة السابقة استمرار تركيا في مشاركتها، مطالبين الإدارة الأمريكية بالإفصاح عن حقيقة الأمر.

ولاءنا لحلف الناتو لا غبار عليه

وأكد أكار أن تركيا قدمت إسهامات مهمة جدا لأمن أوروبا والمحيط الأطلسي كدولة حليفة بتحالف الناتو على مدار 70 عاما، قائلا: “الناتو يقع في قلب أمن تركيا وكذلك تركيا تقع في قلب أمن الناتو. تركيا تقع ضمن الدول الخمس الأولى في الإسهامات المقدمة لعمليات حلف الناتو وضمن الدول الثماني الأولى من حيث الإسهامات المالية للحلف. لذا ولاءنا لحلف الناتو لا غبار عليه وسنواصل تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقنا”.

“مستعدون لبحث مخاوف الولايات المتحدة”

وأعرب أكار عن استعداد تركيا لبحث مخاوف الولايات المتحدة بشأن مقاتلات F 35 قائلا: “تقرير الحكومة الأمريكية بشأن مقاتلات F 35 يشير إلى مخاوف بشأن ابتعاد تركيا عن البرنامج والقطع الحساسة للمقاتلات والجدول الزمني لعملية الإنتاج وتخفيض التكلفة. تركيا ليست فقط مجرد مشترٍ لمقاتلات F 35 لكنها أيضا شريك فيها. أمن مقاتلات F 35 مهم لتركيا بقدر أهميته للولايات المتحدة وتركيا مستعدة لبحث أية مخاوف للولايات المتحدة بشأن توافق منظومة S 400 الروسية ومقاتلات F 35 من الناحية التقنية”.

ومن جهة أخرى تشير تصريحات مسئولين روس إلى أنه كما أن تركيا لم تحسم قرارها بشأن تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400، فهي أيضا مترددة في استلام الدفعة الثانية والأخيرة من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، ما يوحي بأن هناك محادثات أمريكية على الخط.

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