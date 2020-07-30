لندن ( زمان التركية): أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن رتل عسكري تركي يدخل سوريا متجها لمناطق خفض التصعيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي وقت سابق، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا الكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجى فيرشينين مع الرئيس السورى بشار الأسد التعاون المشترك إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس بأنه جرى تبادل واسع للآراء حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي من أجل توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية للبلاد.