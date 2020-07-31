السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من إصابات كورونا

وتشهد المملكة السعوديةهذا العام حجا استثنائيا، بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث وفرت إمكانيات ضخمة لضمان نجاح العملية في أحسن الظروف الصحية. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

وأوضحت أن المشاعر المقدسة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1686 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، مقابل 4460 حالة تعافي.

ومن أجل حج آمن وصحي يضمن سلامة ضيوف الرحمن، اتخذت الحكومة السعودية أعلى الاشتراطات والبروتوكولات الصحية.

وأنهى حجاج بست الله الحرام طواف الإفاضة حول الكعبة، الجمعة، بعد أن أتموا رمي جمرات العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.

ويعد طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة، وهي: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.