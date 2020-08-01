قرقاش: تصريحات وزير الدفاع التركي “سقوط للدبلوماسية التركية

وكان أكار قد أصدر مزاعم تتعلق بموقف الإمارات تجاه الأزمة الليبية، في وقت تواجه أنقرة انتقادات دولية بسبب إمدادات السلاح والمرتزقة إلى ميليشيات طرابلس.

وأوضح قرقاش في تغريدته أن “العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي”.

وتدعم تركيا حكومة طرابلس الليبية، برئاسة فايز السراج في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي، وتمدها بالمرتزقة الذين تتولى نقلهم من سوريا، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين، في إطار سعيها للسيطرة على المواقع النفطية وموارد الشعب الليبي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، قد أكد في وقت سابق على حرص دولة الإمارات على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار في أراضيها كافة.

وقال: “إن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وما تبذله مصر من جهود كبيرة في هذا الصدد، انطلاقا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي”.

وأكد وزير الخارجي الإماراتي أن بلاده “تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي – ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار”.