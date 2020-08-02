إصابة وزير الداخلية الهندي بفيروس كورونا

نيودلهي (زمان التركية): قال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وإنه نقل إلى المستشفى، وذلك مع تسجيل البلاد أرقاما قياسية بالإصابات بكوفيد-19.
ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأحد أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وزارة سيادية كانت في طليعة الجهات التي تعاملت مع تفشي فيروس كورونا في الهند.
وقال شاه في تغريدة على تويتر: “أطلب منكم يا من تواصلتم معي في الأيام القليلة الماضية أن تعزلوا أنفسكم وتخضعوا للفحص”.
وقال وزير الداخلية في تغريدة له إنه بصحة جيدة، لكن الأطباء نصحوه بالإنتقال إلى.
ويظهر إحصاء “رويترز” أن الهند تحتل المرتبة الثالثة من حيث أسوأ انتشار لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث يقدّر عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها بنحو 1.7 مليون حالة و36500 وفاة.