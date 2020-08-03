الجيش الإسرائيلي يوضح تفاصيل “عملية الجولان” بالفيديو

ونشر أدرعي، مقطع فيديو في حسابه على موقع “تويتر”، يظهر أربعة أفراد وهم يتحركون على مقربة من السياج الحدودي، ثم حاولوا الاختباء قبل أن يتم إطلاق النار عليهم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في ساعات الليل الماضية، رصدت قوات جيش الدفاع أربعة عناصر وصفهم بالمخربين بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل فارس.

وأضاف أن الخلية اجتازت خط الحدود وقامت بزرع عبوة ناسفة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبيّن انه تم رصد الخلية من قبل قوة خاصة بالمنطقة، عقب عدة محاولات “مشبوهة” للاقتراب صوبها من قبل “رعاة أغنام” في الأيام الأخيرة.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف بشكل مؤكد هوية أفراد الخلية وعلاقتها التنظيمية، لكن المعروف بحسب قوله، هو وجود عدة مجموعات تعمل في المنطقة ومنها مجموعات مرتبطة بإيران.

ولفت إلى أنه: “لا نستطيع حاليا ربط هذه المحاولة بتهديدات حزب الله ولكننا لا نستبعد ذلك حتى اللحظة”.

وأشار إلى أن العمل جار في الوقت الحالي لمعرفة تفاصيل إضافية عن العبوة الناسفة والخلية، مضيفا: “نعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل ما يحدث داخل أراضيه”.

وفي بيان سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، عدم وقوع إصابات في صفوفه، أثناء القضاء على عناصر المجموعة، قائلا إن قوات القيادة الشمالية العسكرية تبقى في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات.