أنقرة (زمان التركية) – يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تفعيل إجراء جديد خلال الموسم القادم في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن الإجراء المشار إليه منح حكام المباريات صلاحية إنذار اللاعب ببطاقة صفراء أو حمراء في حال السعال المتعمد في وجه لاعبي فريقه أو لاعبي الفريق الخصم.

رأي الحكم

وسيترك القرار لرأي الحكم وقد يحصل اللاعب على البطاقة الحمراء بجانب التحذير في حال ما إن اقتضى الوضع هذا.

وعلى الرغم من هذه الصلاحية فإنه سيقتضي على الحكام أيضا تحذير اللاعبين من السعال وما شابه قبل المباراة.

وتتضمن هذه الإجراءات أيضا حظر البصق على أن يتم منح اللاعبين المخالفين لهذه القواعد بطاقات صفراء أو حمراء.

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