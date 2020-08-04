(زمان التركية)ـــ تواصل حركة الحركة التركية أنشطتها الخيرية والإنسانية خارج تركيا لمساندة الفقراء في الدول المختلفة.

وكالة النيل للتنمية الإنسانية التابعة للخدمة في دولة أوغندا احتفلت بعيد الأضحى المبارك هذا العام من خلال توزيع لحوم أضاحي 1200 رأس من الأبقار على الفقراء والمحتاجين.

القناة التلفزيونية الرسمية في أوغندا “UBC” احتفلت بهذا النشاط وأذاعته على شاشاتها، وقال مقدّم البرنامج تعليقًا على نشاط الوكالة: “الإخوة الأتراك وزعوا لحوم أضاحي 1200 من الأبقار في أوغندا، بمناسبة عيد الأضحى”.

مسؤول وكالة النيل، عمر كاويسا، قال في تصريحات له مع قناة “UBC”: “لقد ذبحنا أضاحينا في هذا العيد. أزمة فيروس كورونا صعَّبت أنشطة المساعدات الخاصة بنا. في السنوات الماضية كانت مساجدنا مفتوحة، ولكن هذا العام أماكن الصلاة مغلقة. لذلك قمنا بإيصال لحوم الأضاحي إلى المحتاجين واحدا تلو الآخر. وقد قمنا بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز ذبح الأضاحي للوقاية من الفيروس”.

وتعاني حركة الخدمة ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن من الاضطهاد المنظم الذي يشنه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ضدهم، والذي لم يكتفي بتقييد نشاطهم في تركيا بشكل كامل بل يسعى لملاحقتهم خارج حدود بلاده، وتطلب أنقرة من حكومات وأجهزة الدول التي تنشط فيها الحركة بوقف أنشطتها وترحيل أعضاء الخدمة منها.

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