أنقرة (زمان التركية) – اجتمع عدد من قادة الأحزاب السياسية البارزين في تركيا خلال حفل زفاف ابنة النائب البرلماني المستقل عن مدينة سامسون، أرهان أوسطة.

وعُقد قران عائشة ابنة أرهان أوسطة، على عبد الصمد بولات خلال حفل أقيم في بلدة جولباشي بمدينة أنقرة.

وشارك في الحفل العديد من الشخصيات البارزة، من بينها رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب الاتحاد الكبير، مصطفى دستيجي، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار.

وتم التقاط صورة تذكارية للقيادات السياسية التي اجتمعت على الطاولة عينها.

وشهد على عقد القران كل من أكشينار وداود أوغلو وباباجان ودستيجي.

هذا وتباينت التعليقات على اجتماع القيادات السياسية هذه في الفترة التي تتسارع فيها وتيرة مباحثات الأحزاب لتشكيل تحالفات سياسية.

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