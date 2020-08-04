أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر فائدة إعادة الشراء لليلة الواحدة “الريبو” بالليرة التركية إلى 294 في المئة في سوق لندن للأوراق المالية.

وكان سعر الفائدة سعر اتفاقيات “الريبو” لليلة الواحدة بالليرة التركية في سوق لندن للأوراق المالية بلغ 6.8 في المئة في 29 يوليو/ تموز الماضي.

وعبر تويتر وصف الخبير المالي ببنك Handelsbanken السويدي، إريك ميرسون، ارتفاع سعر الفائدة ليوم واحد إلى 294 في المئة بـ”التطور الغريب”.

وذكر موقع “دنيا” التركي المختص في الشؤون الاقتصادية أن سعر الفائدة ليوم واحد كان قد ارتفع في أبريل/ نيسان من عام 2019 إلى 1.200 في المئة لفترة قصيرة، وذلك عقب إيقاف البنوك التركية تدفق الليرة على سوق الأوراق المالية في لندن.

ولاحقا انخفضت التعاملات بالليرة التركية في أسواق المقايضة المالية بالخارج إلى مستويات تقترب من الصفر على ضوء الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنسيق والرقابة المالية في تركيا.

قوال تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، حول أداء الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، تحت عنوان: ” أردوغان يقضي على ما تبقى من احتياطات النقد الأجنبي من خلال المقامرة على عودة الحياة لطبيعتها بسرعة في ظل أزمة كورونا”، إن حكومة أردوغان تضخ المليارات من العملات الأجنبية في السوق من أجل منع حدوث أزمة جديدة في العملات الصعبة داخل السوق.

ووصف التقرير الاقتصاد التركي بأنه “عالي المخاطر”، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة بشأن عودة الحياة لطبيعتها بسرعة تعتبر “مقامرة”.

وقال الصحيفة إن “أزمة وباء فيروس كورونا تسببت في حالة انهيار في القطاع السياحي، كما تسببت في عجز في التمويل داخل الدولة. فقد باع المستثمرون سندات وأسهمت بالعملة المحلية خلال فترة 12 شهرًا الأخيرة بقيمة بلغت 13 مليار دولار أمريكي”.

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