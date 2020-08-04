أنقرة (زمان التركية) – انتشرت أنباء حول قيادة المرشح الرئاسي السابق محرم إنجى، انشقاقا في حزب الشعب الجمهوري المعارض.

الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات في مديرية الأمن، بولنت أوراك أوغلو، كان قد قال في تصريحات له: “محرم إنجى سينفصل عن حزب الشعب الجمهوري بعد عيد الأضحى، وسيؤسس حزبا جديدا”.

وتناقلت مواقع إخبارية معلومات في هذا السياق بشأن محرم إنجى، قالت إن مصدرها وكالة “أنكا-ANKA” لكن الوكالة نفت إعداد أي أخبار عن هذه القضية، وقالت إنه “سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المواقع الإخبارية التي نشرت الأخبار المتداولة في هذا الصدد على لساننا”.

وبعد يومين من الصمت قال محرم إنجى أمس الاثنين عبر تغريدة على تويتر: “خلال هذه الفترة لم أتحدث لأي جريدة أو وكالة أنباء. ولم أدلِ بأي تصريحات. وسأعلن قراراي في حالة اتخاذ قرارا أؤمن أنه صحيح وفي مصلحة بلدي. عيد سعيد للجميع”.

اللافت أن محرم إنجى لم يعلن صراحة ما إذا كان يتحرك بشكل فعلي للانشقاق عن حزب الشعب الجمهوري وتأسيس حزب سياسي جديد أو لا.

يشار إلى أن محرم إنجى كان قد ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران 2018، أمام مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، وحصل في الجولة الأولى من التصويت على 30.5% صوتًا.

والعام الماضي أثيرت مزاعم حول دعم تلقاه محرم إنجي من الرئيس أردوغان لتنحية رئيس حزب الشعب الجمهوي الحالي كمال كليجدار أوغلو، لكنه نفى ذلك.

والشهر الماضي فاز كليجدار أوغلو برئاسة رئيس حزب الشعب الجمهوري للمرة السادسة.

–