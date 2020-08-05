أنقرة (زمان التركية) – التقى عدد قادة أربعة أحزاب معارضة في تركيا، على رأسها حزب الخير القومي المعارض، أمس الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، لمناقشة آخر تطورات الكواليس السياسية في البلاد.

الاجتماع أجري بمشاركة رؤساء أحزاب الخير القومي ميرال أكشنار، والديمقراطية والتقدم علي باباجان، والمستقبل أحمد داود أوغلو، الاتحاد الكبير مصطفى داستاجي.

اللقاء جاء بدون ترتيب مسبق من الأحزاب الأربعة المعارضة، إذ جاء اجتماعهم على طاولة واحدة خلال حفل زفاف ابنة البرلماني المستقل أرهان أوسطا الذي فصل من حزب الحركة القومية.

هذا ولم يستبعد المرافبون أن يكون زعماء الأحزاب المعارضة استغلوا الزفاف لتبادل الآراء ووجهات النظر حول شروط تحالف محتمل في حال عقد انتخابات مبكرة.

وترجح تقارير انضمام حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم أحدث الأحزاب السياسية في تركيا إلى تحالف الأمة المعارض الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، حزب الخير، حزب السعادة، وحزب الشعوب الديمقراطي.

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