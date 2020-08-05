أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت السلطات التركية عن ارتفاع حصيلة جرحى المواطنين الأتراك بتفجير مرفأ بيروت في لبنان.

وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قال في تغريدة عبر تويتر إن عدد المصابين الأتراك ارتفع إلى 6 أشخاص.

وأضاف أن 5 من بين الجرحى الأتراك إصابتهم طفيفة، فيما يتماثل المصاب السادس للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح أن هناك تواصلا مع ذوي المصابين الأتراك.

وكانت الخارجية التركية، كشفت في وقت سابق عن إصابة اثنين من مواطنيها بجروح في حادث الانفجار العنيف الذي ضرب جنوب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.

كما تضرر مبنى السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بالحادث، وفق ما كشف سفير تركيا في بيروت هاكان جاقيل.

وبحسب الصليب الأحمر اللبناني هناك 100 قتيل و4000 جريح في الحادث الأليم.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مصدره حريق كبير اندلع في العنبر رقم 12 بمستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، وسقوط “شهداء وجرحى” من دون تحديد عددهم. وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

وخلال اتصال هاتفي قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العزاء لنظيره اللبناني، مشيل عون، في ضحايا التفجير متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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